Технологии

Android-пользователям: резервные копии начнут занимать место в облаке

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Google предупредила владельцев Android об изменении правил хранения резервных копий. Через 45 дней данные, которые раньше не учитывались в лимите бесплатного пространства, начнут занимать место в облачном хранилище.

Раньше SMS, история звонков и настройки устройства не влияли на объем бесплатного дискового пространства. Теперь же они будут считаться наравне с фотографиями. Если после нововведения хранилище окажется переполненным, автоматическое создание резервных копий приостановится.

Чтобы возобновить процесс, пользователям придется освободить место или докупить дополнительный объем. На этом фоне Google добавила более гибкие настройки: владельцы смартфонов с Android 9 и новее смогут вручную выбирать, какие приложения и типы данных сохранять в облако, а какие исключать.

Новые правила вступят в силу через 45 дней. Пользователям стоит заранее проверить объем свободного места в облаке и при необходимости настроить резервное копирование.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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