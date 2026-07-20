РКН опроверг блокировку App Store в России

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к магазину приложений App Store на территории России. Однако за последние сутки пользователи из 15 городов пожаловались на сбои в его работе — всего поступило 126 обращений. Люди сообщают, что не могут загрузить или обновить приложения, а сам магазин зависает.

Ранее появилась информация, что приложения «ВКонтакте» и «Макс» могли удалить из-за санкций Евросоюза. В постановлении Совета ЕС упоминаются компании-разработчики этих сервисов. Еще одна возможная причина — запуск мессенджера «Макс» сопровождался блокировкой конкурентов, что помогло ему нарастить аудиторию. Впрочем, подтверждений этому нет, а популярность «Макса» говорит об обратном.

Пока РКН отрицает блокировки, пользователи продолжают сталкиваться с неполадками. Официальных комментариев от Apple пока не поступало.