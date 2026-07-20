Технологии

РКН опроверг блокировку App Store в России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к магазину приложений App Store на территории России. Однако за последние сутки пользователи из 15 городов пожаловались на сбои в его работе — всего поступило 126 обращений. Люди сообщают, что не могут загрузить или обновить приложения, а сам магазин зависает.

Ранее появилась информация, что приложения «ВКонтакте» и «Макс» могли удалить из-за санкций Евросоюза. В постановлении Совета ЕС упоминаются компании-разработчики этих сервисов. Еще одна возможная причина — запуск мессенджера «Макс» сопровождался блокировкой конкурентов, что помогло ему нарастить аудиторию. Впрочем, подтверждений этому нет, а популярность «Макса» говорит об обратном.

Пока РКН отрицает блокировки, пользователи продолжают сталкиваться с неполадками. Официальных комментариев от Apple пока не поступало.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

сэс красногорск официальный сайт

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

ремонт бассейна спб в Санкт-Петербурге

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

20 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Криминал
7 минут назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

41 минуту назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

2 часа назад

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане отремонтировали дорогу Азеево — Черемшан — Шентала
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии