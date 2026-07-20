Производство курятины в России рухнуло на 5,8% в июне

Российские аграрии в июне сократили выпуск птицы на убой на 5,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Объем производства составил 526,8 тыс. тонн. В мае спад был меньше. Птицеводы уменьшают поголовье из-за падения рентабельности и переизбытка мяса на внутреннем рынке.

Рынок уже отреагировал на тенденцию ростом цен. В июле оптовая стоимость тушек бройлера подскочила на 27% год к году. За первое полугодие сельхозорганизации выпустили на убой 3,29 млн тонн птицы — на 2,7% меньше, чем год назад. Почти весь объем приходится на курятину.

Доля индейки в 2025 году составила 6,2% от всей произведенной в России птицы, подсчитали в Agrifood Strategies. Другие виды — незначительны. В Минсельхозе пояснили, что производство птицы превышает потребности внутреннего рынка. Текущую динамику там связывают с сезонностью и балансом спроса и предложения.