Технологии

Trouver выпустила в РФ умный ирригатор Ripple 10

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Компания Trouver начала продажи в России своего первого профессионального ирригатора для полости рта Ripple 10. Устройство использует не обычную струю воды, а поток с миллионами микропузырьков.

Когда пузырьки касаются зубов, они лопаются и мягко выбивают частички еды и налет из самых труднодоступных мест между зубами. Заодно идет массаж десен. Мотор выдает 1800 импульсов в минуту, а тонкая струя шириной 0,6 мм помогает предотвращать зубной камень и воспаления.

Резервуара на 300 мл хватает на полную обработку рта без доливки. Конструкция разборная, что упрощает мытье. Насадка вращается на 360 градусов, давление нарастает плавно за 3 секунды. Ирригатор предлагает 4 режима работы, в комплекте 5 насадок.

Аккумулятора емкостью 2000 мАч хватает на 60 дней использования. Корпус водонепроницаемый с защитой IPX7. Новинка стоит от 2990 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

сэс москва отзывы

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

корректор технических текстов в Москве

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

20 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

21 час назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами
Криминал
8 минут назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

42 минуты назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Технологии

2 часа назад

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии