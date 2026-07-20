Trouver выпустила в РФ умный ирригатор Ripple 10

Компания Trouver начала продажи в России своего первого профессионального ирригатора для полости рта Ripple 10. Устройство использует не обычную струю воды, а поток с миллионами микропузырьков.

Когда пузырьки касаются зубов, они лопаются и мягко выбивают частички еды и налет из самых труднодоступных мест между зубами. Заодно идет массаж десен. Мотор выдает 1800 импульсов в минуту, а тонкая струя шириной 0,6 мм помогает предотвращать зубной камень и воспаления.

Резервуара на 300 мл хватает на полную обработку рта без доливки. Конструкция разборная, что упрощает мытье. Насадка вращается на 360 градусов, давление нарастает плавно за 3 секунды. Ирригатор предлагает 4 режима работы, в комплекте 5 насадок.

Аккумулятора емкостью 2000 мАч хватает на 60 дней использования. Корпус водонепроницаемый с защитой IPX7. Новинка стоит от 2990 рублей.