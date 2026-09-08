Экономика

Внешнеторговый оборот Белоруссии достиг $59,36 млрд за семь месяцев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Внешнеторговый оборот Белоруссии за семь месяце...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Внешнеторговый оборот Белоруссии за первые семь месяцев текущего года составил $59,36 млрд. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

За отчетный период экспорт достиг $28,14 млрд, импорт — $31,22 млрд. В текущих ценах общий товарооборот относительно января—июля прошлого года составил 121%, экспортная выручка поднялась на 22,9% (до 122,9%), импорт вырос на 19,3%.

Согласно обзору Евразийского банка развития (ЕАБР), золотовалютные резервы страны за август увеличились более чем на $1 млрд и к началу сентября достигли $15,24 млрд. Основной вклад в прирост внесло удорожание золота — $0,93 млрд, вызванное ростом мировых котировок на 13,3% за месяц. Объем резервов в иностранной валюте вырос на $0,11 млрд.

Сформированный уровень резервов позволяет покрывать более 3,2 месяца импорта товаров и услуг, что создает дополнительную финансовую подушку безопасности.

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