iOS 26.6 блокирует iPhone россиян после обновления

Пользователи iPhone в России столкнулись с серьёзным сбоем после установки iOS 26.6. Как сообщает SHOT, некоторые устройства перестают принимать правильный код-пароль, и восстановить доступ можно только через полный сброс с потерей всех данных.

Одной из пострадавших стала Екатерина из Улан-Удэ. Её iPhone 17 автоматически обновился ночью, после чего утром отказался разблокироваться. Несколько попыток ввести верный пароль привели к блокировке и сообщению «Ваш телефон недоступен».

В сервисном центре ей рассказали, что похожие случаи уже были. Специалисты пояснили, что после обновления отдельные айфоны не распознают код-пароль, и единственный способ починить устройство — вернуть его к заводским настройкам. Екатерине пришлось стереть смартфон, потеряв фотографии и другие файлы, накопленные с начала года.

Россиянка посоветовала другим владельцам iPhone отключить автоматическую установку обновлений, чтобы избежать такой ситуации. Ранее похожие проблемы возникали после iOS 26.5, когда пользователи жаловались на быструю разрядку и перегрев устройств.