Полезное

От пляжей к петроглифам: у туристов растет интерес к необычным маршрутам

Служба новостей Автор статьи
Этим летом туристы стали чаще включать в свои м...
Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5wosUkA

Этим летом туристы стали чаще включать в свои маршруты необычные природные и культурные места — древние петроглифы, горные парки и удаленные локации. Об этом свидетельствует анализ обезличенных данных Билайна*.

В частности, растет интерес к древним петроглифам в Карелии, природным паркам Урала и Сибири, горным маршрутам Северной Осетии и необычным достопримечательностям центральной России.

Например, число посетивших Калязинскую колокольню в Тверской области выросло на 14%, Беломорские петроглифы в Карелии — на 13%, а горный курорт «Цей» в Северной Осетии — на 8%.

Вырос интерес и к национальным паркам. В «Ергаках» Красноярского края число клиентов Билайна из других регионов увеличилось на 6,5%, в геопарке «Торатау» в Башкортостане — на 6%. В Якутии больше путешественников побывало в национальном парке «Ленские столбы» (+7,5%) и бизонарии «Усть-Буотама» (+5%).

Пляжный отдых остается популярным, но туристы стали чаще выбирать Балтийское море. В Пионерском и Балтийске Калининградской области этим летом побывало на 14% больше клиентов Билайна, чем годом ранее.

Рост интереса к удаленным природным и культурным достопримечательностям делает особенно важными мобильную связь и интернет в поездках: они помогают путешественникам строить маршруты, пользоваться онлайн-картами, искать информацию о достопримечательностях и оставаться на связи.

В общей сложности число клиентов Билайна из других регионов в перечисленных локациях выросло примерно на 10%. Вместе с турпотоком примерно на столько же увеличилась и общая нагрузка на сеть оператора.

Билайн учитывает сезонные изменения туристического потока при планировании работы сети. Летом она справилась с увеличившейся нагрузкой, обеспечивая клиентам связь и доступ к мобильному интернету в том числе в удаленных туристических локациях.

* По обезличенным данным клиентов Билайна за июнь-август 2025 и 2026 годов.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

день назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

что такое барьер в дезинсекции

Технологии

день назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

2 дня назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

укладка крупноформатной плитки цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Кулинария

день назад

Виноград быстро портится в холодильнике: почему его не стоит мыть сразу после покупки
Экономика
9 минут назад

Минфин предложил включить пассивные доходы в основную базу НДФЛ

Минфин предложил включить пассивные доходы росс...

Технологии

27 минут назад

Yandex B2B Tech вложил 7,5 млрд рублей в запуск направления Yandex Security

Гид по Казани

20 часов назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

Технологии

57 минут назад

Зарядки телефона раньше хватало до вечера, а теперь едва до обеда: куда уходит батарея

Технологии

час назад

HUAWEI nova 16s Pro получил камеру на 200 МП и батарею 7000 мАч
k8x: криптомошенники похитили у россиян почти 2...
Технологии
4 часа назад

k8x: криптомошенники похитили у россиян почти 25 млрд рублей

Технологии

час назад

Глава Microsoft Брэд Смит поддержал привлечение независимых оценщиков ИИ

Технологии

2 часа назад

Wi-Fi летает рядом с роутером, а в соседней комнате еле грузит: где его нельзя ставить

Технологии

3 часа назад

Discord запустил глобальную проверку возраста для всех аккаунтов
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
5 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой