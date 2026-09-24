От пляжей к петроглифам: у туристов растет интерес к необычным маршрутам
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Этим летом туристы стали чаще включать в свои маршруты необычные природные и культурные места — древние петроглифы, горные парки и удаленные локации. Об этом свидетельствует анализ обезличенных данных Билайна*.
В частности, растет интерес к древним петроглифам в Карелии, природным паркам Урала и Сибири, горным маршрутам Северной Осетии и необычным достопримечательностям центральной России.
Например, число посетивших Калязинскую колокольню в Тверской области выросло на 14%, Беломорские петроглифы в Карелии — на 13%, а горный курорт «Цей» в Северной Осетии — на 8%.
Вырос интерес и к национальным паркам. В «Ергаках» Красноярского края число клиентов Билайна из других регионов увеличилось на 6,5%, в геопарке «Торатау» в Башкортостане — на 6%. В Якутии больше путешественников побывало в национальном парке «Ленские столбы» (+7,5%) и бизонарии «Усть-Буотама» (+5%).
Пляжный отдых остается популярным, но туристы стали чаще выбирать Балтийское море. В Пионерском и Балтийске Калининградской области этим летом побывало на 14% больше клиентов Билайна, чем годом ранее.
Рост интереса к удаленным природным и культурным достопримечательностям делает особенно важными мобильную связь и интернет в поездках: они помогают путешественникам строить маршруты, пользоваться онлайн-картами, искать информацию о достопримечательностях и оставаться на связи.
В общей сложности число клиентов Билайна из других регионов в перечисленных локациях выросло примерно на 10%. Вместе с турпотоком примерно на столько же увеличилась и общая нагрузка на сеть оператора.
Билайн учитывает сезонные изменения туристического потока при планировании работы сети. Летом она справилась с увеличившейся нагрузкой, обеспечивая клиентам связь и доступ к мобильному интернету в том числе в удаленных туристических локациях.
* По обезличенным данным клиентов Билайна за июнь-август 2025 и 2026 годов.
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