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В Татарстане на ремонт зала Госсовета выделили 287,8 млн, а на навигацию для слепых денег нет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Скандал в Татарстане: 287,8 млн на ремонт зала ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане разгорелся скандал: на капремонт малого зала заседаний Госсовета выделили 287,8 миллиона рублей, а проект «Говорящий город» для незрячих заморозили из-за нехватки 107 миллионов. Система должна была помогать слепым ориентироваться в транспорте: устройство на автобусе связывается со смартфоном, объявляет маршрут и позволяет вызвать водителя. Тесты прошли успешно, но на оснащение 900 машин денег не нашли. В то же время в техзадании на ремонт зала прописаны натуральный мрамор, венецианская штукатурка и кресла с премиальным велюром. Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал причину «отсутствием совести у одних и контроля у других». Юристы поясняют: формально нарушения нет — средства идут по разным статьям бюджета. Но в соцсетях сравнивают: на эти деньги можно было купить 200 тысяч тест-систем для детей с диабетом или 15 новых автобусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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