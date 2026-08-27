В Казани объявили аукцион на обслуживание «Голубых озер»

Кассовое обслуживание посетителей заказника «Голубые озера» в Казани оценили в 752 587,5 рубля. Именно столько составит начальная цена контракта, который разыграют на аукционе. Заявки на участие в торгах будут принимать с 26 августа по 3 сентября. Итоги подведут 7 сентября — победителя назовут уже в первую неделю осени. Победитель аукциона должен будет обеспечить работу касс на территории заказника. Проще говоря, организовать кассовое обслуживание всех посетителей. Сумма контракта позволяет рассчитывать на ответственный подход. В ходе торгов цена может быть снижена. «Голубые озера» — одно из самых известных мест отдыха в Казани. Они привлекают множество горожан и туристов. Поэтому качественное кассовое обслуживание здесь особенно важно. Аукцион поможет выбрать подрядчика, который справится с этой задачей.