МАИ создал методику прогнозирования воздействия лунной и марсианской гравитации

Специалисты Московского авиационного института создали методику для оценки физической нагрузки на человека в условиях пониженной гравитации. Разработка ориентирована на подготовку будущих экспедиций к Луне и Марсу.

Новый подход моделирует воздействие, которое испытывает организм при передвижении по поверхности других планет. Ученые учитывают особенности опорно-двигательного аппарата в неземных условиях.

Методика уже прошла предварительную проверку и может применяться при проектировании тренировочных программ для космонавтов. По данным института, расчеты помогут точнее планировать физическую подготовку экипажей.

Кроме того, разработка пригодится при создании скафандров и оборудования для длительных межпланетных миссий. В перспективе методику планируется использовать в рамках российских лунных программ, сообщает издание «Ньюсрум24 Москва».