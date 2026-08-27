Технологии

Generalist AI представила модель GEN-1.5 для обучения роботов одной демонстрацией

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Американский стартап Generalist AI представил мультимодальную модель GEN-1.5, которая позволяет роботам осваивать новые физические действия по одной короткой демонстрации. Разработчики сообщили об этом в официальном блоге, отметив, что робот под управлением модели успешно импровизировал, например, использовал банан вместо щетки.

Модель обучали более восьми месяцев на записях взаимодействий с объектами в жилых домах, на складах и фабриках. Она обрабатывает видео, показания сенсоров, текстовые команды и данные о положении манипуляторов, удерживая в контекстном окне около 30 секунд данных и генерируя команды с частотой 100 герц. Для освоения нового действия достаточно 3–12 секунд демонстрации, которую можно показать на камеру или создать в симуляции; этот подход назван физическим промптингом.

Во время тестов робот с двумя манипуляторами в среднем справлялся с задачами в 59% случаев (стандартное отклонение 10%), а после десяти шагов дообучения на пяти минутах данных — в 83% случаев (стандартное отклонение 9%). Один шаг на одной минуте данных давал 66,5% на отдельной задаче. В тестах на импровизацию модель использовала банан вместо щетки, совок вместо щетки, а также открывала банки двумя руками, перенося навык на незнакомые емкости.

Разработчики отмечают, что пока модель работает с простыми короткими задачами, а навыки из контекста менее устойчивы, чем после дообучения. В будущем они надеются снизить объем данных и вычислений за счет масштабирования. Кроме того, инженеры Toyota представили человекоподобного робота Punyo для захвата крупных мягких объектов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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