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В Казани начали монтировать сцену для фестиваля «Новая волна»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казань готовится к фестивалю «Новая волна»: на ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань начала подготовку к международному музыкальному фестивалю «Новая волна». На парковке у стадиона «Ак Барс Арена» уже монтируют сцену для будущего концертного зала. Пока это только металлоконструкции, но площадка постепенно обретает очертания главной сцены.

Неподалеку установили палатки для рабочих и персонала. Сам зал New Wave Hall рассчитан примерно на 2,5–2,8 тысячи зрителей. Точные сроки завершения монтажа организаторы пока не называют, но по данным источников, концепция фестиваля останется прежней — как в прошлом году. Сцена, зрительский зал, фуд-корт и цветочное оформление не изменятся.

Само мероприятие пройдет с 20 по 26 августа. Так что у строителей есть пара месяцев, чтобы превратить пустую парковку в полноценную концертную площадку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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