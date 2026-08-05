Хищения через банкоматы в России выросли более чем в 76 раз
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Число мошеннических операций через банкоматы в России во втором квартале 2026 года достигло 1,7 тыс., превысив годовой итог 2025 года. К предыдущему кварталу рост составил 2,2 раза, в годовом исчислении — более чем в 76 раз, сообщает Центробанк.
Сумма похищенных средств за квартал увеличилась до 252,3 млн руб. против 214,4 млн руб. в первом квартале. Больше этих сумм было только в третьем квартале 2024 года — 336,3 млн руб., но тогда ЦБ менял методику подсчетов из-за обновления банковской отчетности.
Банк России относит к операциям без добровольного согласия внесение наличных через банкомат, а не их снятие. При снятии клиент вводит пин-код и совершает авторизованную операцию, а хищение происходит, когда он повторно вносит эти средства уже на счета мошенников. Кроме того, злоумышленники могут попросить жертву отправить через банкомат имеющиеся у нее наличные.
Для сравнения: в 2025 году средняя сумма хищений за квартал через банкоматы составляла около 99 млн руб., хотя во втором полугодии эти показатели резко увеличились.
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