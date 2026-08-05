Экономика

Хищения через банкоматы в России выросли более чем в 76 раз

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Во втором квартале 2026 года в России резко выр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Число мошеннических операций через банкоматы в России во втором квартале 2026 года достигло 1,7 тыс., превысив годовой итог 2025 года. К предыдущему кварталу рост составил 2,2 раза, в годовом исчислении — более чем в 76 раз, сообщает Центробанк.

Сумма похищенных средств за квартал увеличилась до 252,3 млн руб. против 214,4 млн руб. в первом квартале. Больше этих сумм было только в третьем квартале 2024 года — 336,3 млн руб., но тогда ЦБ менял методику подсчетов из-за обновления банковской отчетности.

Банк России относит к операциям без добровольного согласия внесение наличных через банкомат, а не их снятие. При снятии клиент вводит пин-код и совершает авторизованную операцию, а хищение происходит, когда он повторно вносит эти средства уже на счета мошенников. Кроме того, злоумышленники могут попросить жертву отправить через банкомат имеющиеся у нее наличные.

Для сравнения: в 2025 году средняя сумма хищений за квартал через банкоматы составляла около 99 млн руб., хотя во втором полугодии эти показатели резко увеличились.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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