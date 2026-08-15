Galaxy Z Fold8: лёгкий складной смартфон с дисплеем 4:3

В 2026 году Samsung разделила линейку складных смартфонов Fold на две модели: флагман Fold8 Ultra и более компактный Fold8. Новинка весит 201 грамм и при раскрытии превращается в мини-планшет с дисплеем 4:3. При этом она лишена телевика, поддержки S Pen и полноценного Flex Mode.

Габариты устройства в сложенном виде — 81,9 × 123,9 × 9,7 мм, в раскрытом — 161,4 × 123,9 × 4,5 мм. Корпус сделан из Armor Aluminum, внешний экран прикрыт Gorilla Glass Ceramic 3, задняя панель — Gorilla Glass Victus 2. Шарнир Titanium Flex Hinge работает плавно, а складка на внутреннем экране стала менее заметной благодаря конструкции Flex Titanium.

Внешний дисплей — 5,5-дюймовый Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 1248 × 1972 точки и частотой 1–120 Гц. Внутренний — 7,6 дюйма, разрешение 1848 × 2448 точек, пиковая яркость до 3000 нит, поддержка HDR10+. Соотношение сторон 4:3 делает его похожим на журнальную страницу.

Смартфон защищен по стандарту IP48: выдерживает погружение в пресную воду на 1,5 метра до 30 минут, но не рассчитан на мелкий песок. Камеры выступают из корпуса, поэтому на столе устройство покачивается. В комплекте — только кабель USB-C, документация и инструмент для SIM. Цвета: графитовый, кремовый, лавандовый, на отдельных рынках — фисташковый.