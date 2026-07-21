Очевидцы потушили пожар в гараже под Нижнекамском, мужчина в больнице

В поселке Красный Ключ под Нижнекамском загорелся частный гараж. Пламя охватило строение 4х6 метров на территории ГК «Автомобилист Кр.Ключ». К счастью, рядом оказались люди — они сбили огонь порошковым огнетушителем до приезда пожарных.

Прибывшим спасателям очевидцы рассказали: у входа в гараж вспыхнул разлитый жидкий битумный прайм. Владелец гаража получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в хирургическое отделение Нижнекамской ЦРМБ с диагнозом «ожог второй степени 20% тела» — пострадали руки, туловище и лицо. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести.

Специалисты МЧС предварительно установили причину пожара — неосторожное обращение с огнем. На месте работали 16 человек и 6 единиц техники от РСЧС, в том числе 7 сотрудников МЧС и 3 машины.