Экономика

Россияне начали платить по QR-коду в Аргентине

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Клиенты ВТБ получили возможность оплачивать пок...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Клиенты ВТБ теперь могут оплачивать покупки в Аргентине по QR-коду напрямую с российского счета. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, где заработал такой сервис. С начала года клиенты банка совершили более 500 тысяч оплат за рубежом по QR-коду на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей — это в десятки раз больше, чем год назад. Чаще всего так расплачиваются за продукты, электронику и одежду.

«Аргентина — одно из трех самых востребованных направлений у российских туристов в Латинской Америке, интерес к стране подогревают успехи футбольной сборной», — объяснил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Технология банка поддерживает почти все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине.

До конца года ВТБ планирует расширить сервис до десяти стран, включая другие государства региона. Пока же россияне могут оплачивать товары и услуги в Аргентине без конвертации валюты и дополнительных комиссий.

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