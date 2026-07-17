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В Татарстане стартовал Летний кампус РАНХиГС: 188 студентов из 16 стран

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане открылся XIV Летний кампус РАНХиГС...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане 15 июля открылся XIV Международный летний кампус Президентской академии. Он собрал 188 студентов — это учащиеся РАНХиГС и её филиалов, вузов республики, жители исторических территорий России и гости из 16 дружественных стран. Проект совместно реализуют Президентская академия и правительство Татарстана.

Участникам направил приветствие первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что страна богата талантливыми учёными, инженерами и управленцами, а студентов с ними объединяет «ген победителей» — умение мечтать и воплощать смелые инициативы. В Год единства народов России в программе кампуса особое место уделили укреплению межнационального мира и согласия.

Тема форума в этом году — «Формула созидания». Участники разбились на 12 команд и попытаются выяснить, из каких компонентов складывается эта формула. Помогать им будут наставники из числа выпускников академии. Программа включает лекции, семинары, мастер-классы, творческие задания и экскурсию по Татарстану. Перед студентами выступят эксперты в области госуправления, молодёжной политики и журналистики.

Особое внимание спикеры уделят роли молодёжи в преобразовании общества. Речь пойдёт о том, как новое поколение может включиться в решение актуальных задач, где найти точки приложения сил и как личные инициативы складываются в общий результат на уровне региона и страны.

Летний кампус проводится с 2012 года. За это время его участниками стали более 3 тысяч студентов и свыше 500 спикеров. Форум ежегодно проходит в Татарстане и считается одной из самых авторитетных молодёжных площадок в России.

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