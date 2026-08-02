Эксперт перечислила ошибки туристов, мешающие связи в поездках

Мобильный интернет за границей нужен для посадочных талонов, такси, брони жилья и навигации, но большинство сбоев в поездках связано не с технологиями, а с ошибками самих путешественников. Так 2 августа «Известиям» заявила основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая.

Самой распространённой ошибкой эксперт назвала ставку только на бесплатный Wi-Fi. Раньше этого хватало, но сейчас интернет требуется постоянно — для общения, оплаты и банковских операций. В аэропортах, кафе, торговых центрах и гостиницах туристы подключаются к открытым сетям, которыми могут воспользоваться мошенники: они создают поддельные точки доступа с похожими названиями, чтобы получить доступ к данным.

Ещё одна типичная проблема — неконтролируемый роуминг. Если оставить мобильный интернет на домашней сим-карте, смартфон сам обновляет приложения и синхронизирует фотографии по высоким тарифам. Российским туристам приходится временно включать роуминг, когда местные сети некорректно работают с банковскими приложениями, «Госуслугами» или сайтами авиакомпаний, а после этого люди забывают отключить передачу данных. В приграничных районах возможен сетевой дрейф: на Корфу телефон может выбрать албанскую сеть, у Дубровника — боснийскую, в Эйлате — иорданскую. Чтобы избежать расходов, эксперт советует отключать автоматический выбор сети и вручную указывать оператора страны пребывания.

Не стоит выбирать eSIM только по цене: важно оценить покрытие за пределами крупных городов, работу тарифа в нескольких странах, срок действия пакета и ограничения скорости после израсходования трафика. При поездке в несколько стран дешёвое предложение может работать только на одном направлении. Кашницкая советует изучать отзывы о службе поддержки оператора. Перед вылетом нужно скачать офлайн-карты, билеты, документы и контакты, установить переводчики, отключить автоматические обновления и фоновую синхронизацию, а eSIM установить заранее. Отсутствие встроенной поддержки eSIM — не преграда: существуют модули для слота обычной SIM-карты. Большинство проблем связано с неподготовленностью, поэтому заранее выбранный способ связи, проверенные настройки и сохранённые документы помогают избежать стресса в первые часы после прилёта.