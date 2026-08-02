Технологии

Эксперт перечислила ошибки туристов, мешающие связи в поездках

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Анна Кашницкая, основательница Unisimka, расска...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Мобильный интернет за границей нужен для посадочных талонов, такси, брони жилья и навигации, но большинство сбоев в поездках связано не с технологиями, а с ошибками самих путешественников. Так 2 августа «Известиям» заявила основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая.

Самой распространённой ошибкой эксперт назвала ставку только на бесплатный Wi-Fi. Раньше этого хватало, но сейчас интернет требуется постоянно — для общения, оплаты и банковских операций. В аэропортах, кафе, торговых центрах и гостиницах туристы подключаются к открытым сетям, которыми могут воспользоваться мошенники: они создают поддельные точки доступа с похожими названиями, чтобы получить доступ к данным.

Ещё одна типичная проблема — неконтролируемый роуминг. Если оставить мобильный интернет на домашней сим-карте, смартфон сам обновляет приложения и синхронизирует фотографии по высоким тарифам. Российским туристам приходится временно включать роуминг, когда местные сети некорректно работают с банковскими приложениями, «Госуслугами» или сайтами авиакомпаний, а после этого люди забывают отключить передачу данных. В приграничных районах возможен сетевой дрейф: на Корфу телефон может выбрать албанскую сеть, у Дубровника — боснийскую, в Эйлате — иорданскую. Чтобы избежать расходов, эксперт советует отключать автоматический выбор сети и вручную указывать оператора страны пребывания.

Не стоит выбирать eSIM только по цене: важно оценить покрытие за пределами крупных городов, работу тарифа в нескольких странах, срок действия пакета и ограничения скорости после израсходования трафика. При поездке в несколько стран дешёвое предложение может работать только на одном направлении. Кашницкая советует изучать отзывы о службе поддержки оператора. Перед вылетом нужно скачать офлайн-карты, билеты, документы и контакты, установить переводчики, отключить автоматические обновления и фоновую синхронизацию, а eSIM установить заранее. Отсутствие встроенной поддержки eSIM — не преграда: существуют модули для слота обычной SIM-карты. Большинство проблем связано с неподготовленностью, поэтому заранее выбранный способ связи, проверенные настройки и сохранённые документы помогают избежать стресса в первые часы после прилёта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Интересное в Казани

день назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

тараканы в раковине

Технологии

день назад

Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

установка проектора на потолок цена в Москве

Технологии

день назад

Российские операторы перестанут тарифицировать мессенджер МАКС с 1 августа

Новости России

день назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор

Технологии

день назад

В Steam на время акции подешевели четыре игры

Новости Казани

12 часов назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Технологии

16 часов назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча
Технологии
42 минуты назад

Эксперт перечислила ошибки туристов, мешающие связи в поездках

Анна Кашницкая, основательница Unisimka, расска...

Новости Казани

8 часов назад

Гендер-пати и шоу «Стрижей»: как прошел праздник «Я выбираю небо» в Казани

Технологии

9 часов назад

OpenAI обнаружила новые случаи выхода ИИ-агентов за пределы песочницы

Технологии

10 часов назад

Redmi K100 Pro попал на рендер в глубоком красном цвете

Новости Татарстана

10 часов назад

Санникова: При Иванове Татарстан укрепил позиции одного из главных турцентров
Архитекторы ищут концепцию для квартала «Полука...
Новости Татарстана
9 часов назад

Архитекторы ищут концепцию для квартала «Полукамушки» в Зеленодольске

Технологии

11 часов назад

Акции Apple упали почти на 10% из-за слабого прогноза выручки

Новости Казани

11 часов назад

«Акрон» уступил казанскому «Рубину» во втором туре РПЛ

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане проходит месячник по профилактике африканской чумы свиней
«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов