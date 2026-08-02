Экономика

Безработица в Калужской и Нижегородской областях составила 0,9%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Росстат назвал регионы с самой низкой безработи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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По данным Росстата, минимальный уровень безработицы в России зафиксирован в Калужской и Нижегородской областях — 0,9%. Это следует из доклада «Социально-экономическое положение России».

На уровне 1% безработица отмечена в Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии и Новгородской области.

В целом по стране в июне 2026 года безработица среди россиян в возрасте 15 лет и старше составила 2,2%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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