Стрела, мишень и семь испытаний: в Елабуге состоялся турнир «Туган Батыр»

На Елабужском городище в пятый раз звенели тетивы: здесь прошел Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр». Участники состязались из разных положений и на скорость, а для гостей устроили мастер-классы по гончарному делу и изготовлению луков.

Турнир родился в 2022 году и с тех пор каждое лето собирает лучников на древнем городище. Открытие началось с выступления этно-квартета «Моң» и пролога фольклорного ансамбля «Сорнай». Затем победители районного конкурса чтецов Корана прочитали священные тексты.

Глава района Рустем Нуриев поблагодарил основателя проекта Радика Абдрахманова за поддержку и сохранение традиции. Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов напомнил: стрельба из лука — сунна Пророка Мухаммада, и сегодняшний праздник помогает ей жить.

Абдрахманов мечтает превратить «Туган Батыр» в этнофестиваль мирового уровня. Сейчас у проекта есть спектакль в театре Камала, мультфильм и комиксы. Гостей также ждали выступления театра моды «Эридан» и других артистов, а взрослые спортсмены прошли семь этапов соревнований.