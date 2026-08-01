Новости Татарстана

Стрела, мишень и семь испытаний: в Елабуге состоялся турнир «Туган Батыр»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Елабуге прошел V Всероссийский турнир по стре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На Елабужском городище в пятый раз звенели тетивы: здесь прошел Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр». Участники состязались из разных положений и на скорость, а для гостей устроили мастер-классы по гончарному делу и изготовлению луков.

Турнир родился в 2022 году и с тех пор каждое лето собирает лучников на древнем городище. Открытие началось с выступления этно-квартета «Моң» и пролога фольклорного ансамбля «Сорнай». Затем победители районного конкурса чтецов Корана прочитали священные тексты.

Глава района Рустем Нуриев поблагодарил основателя проекта Радика Абдрахманова за поддержку и сохранение традиции. Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов напомнил: стрельба из лука — сунна Пророка Мухаммада, и сегодняшний праздник помогает ей жить.

Абдрахманов мечтает превратить «Туган Батыр» в этнофестиваль мирового уровня. Сейчас у проекта есть спектакль в театре Камала, мультфильм и комиксы. Гостей также ждали выступления театра моды «Эридан» и других артистов, а взрослые спортсмены прошли семь этапов соревнований.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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