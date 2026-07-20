Дешевые зарядки для смартфонов могут вызвать пожар

Экономия на зарядном кабеле для смартфона может обернуться серьезными проблемами — от медленной зарядки до пожара. К такому выводу пришли журналисты издания BGR, которые предупредили владельцев гаджетов о скрытых рисках дешевых аксессуаров.

Самая безобидная неприятность — снижение скорости зарядки. Но куда опаснее то, что некачественный провод способен повредить зарядный порт телефона или вызвать перегрев аккумулятора. Это ускоряет износ батареи и может привести к возгоранию.

Эксперты также отметили, что дешевые USB-кабели ненадежны при передаче данных. Подключив такой провод к компьютеру, вы рискуете потерять файлы из-за внезапного выхода устройства из строя.

Как отличить качественный кабель? У него должен быть сертификат USB Implementers Forum (USB-IF). Такие провода обычно гибкие, имеют прочное внешнее покрытие или нейлоновую оплетку. Лучше не рисковать и покупать аксессуары от известных брендов.