Технологии

Cololight представила колонки Chimera для игрового кресла

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Cololight представила аудиосистему Chimera из двух колонок, которые крепятся по бокам игрового кресла рядом с головой. По замыслу производителя, такая расстановка улучшает восприятие направления звука, поэтому игроку проще понять, откуда приближается противник.

Кресло менять не придётся: используется универсальное крепление, подходящее большинству игровых моделей, а положение динамиков регулируется. Подключить Chimera можно кабелем AUX или через беспроводной адаптер 2,4 ГГц.

В каждой колонке установлено девять высокочастотных динамиков и 4-дюймовый басовый излучатель. В комплект также входит микрофон с системой подавления шума и эха.

Сейчас Chimera участвует в краудфандинговой кампании на Kickstarter: для поддержавших проект цена составляет 219 долларов, розничная стоимость заявлена на уровне 359 долларов. При успешном завершении кампании первые поставки планируются на ноябрь. Об этом сообщает издание Ferra.

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