Экономика

Зарплата 120 тысяч принесёт четыре пенсионных балла в 2026-м

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Доцент Финансового университета Игорь Балынин р...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В 2026 году работник с заработной платой 120 тысяч рублей в месяц сможет накопить около четырёх пенсионных баллов. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его расчётам, при зарплате 114 тысяч рублей будет сформировано 4,592 индивидуального пенсионного коэффициента, а при 120 тысячах — 4,834 ИПК. Прогнозируется, что в 2026 году средняя зарплата в стране составит от 114 до 120 тысяч рублей.

В 2025 году средний уровень заработной платы вырос на 14,28% — с 89 069 до 101 784 рублей, отметил эксперт. Он также сообщил, что в августе 2026 года некоторым категориям пенсионеров, включая работников авиационной и угольной отраслей и тех, кому исполнится 80 лет, ожидается прибавка к пенсии до 470 рублей в результате перерасчёта страховых пенсий с учётом коэффициентов, заработанных в 2025 году.

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