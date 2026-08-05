В Казани арестовали бизнесменов, подозреваемых в хищении 49 млн на оборонзаказе

Троих руководителей казанских компаний «Оптикс групп» и «Кристалл» отправили в СИЗО по подозрению в хищении 49 миллионов рублей, выделенных на оборонзаказ. Решение принял Вахитовский районный суд, а до этого бизнесменов задержали в Москве и доставили в Казань.

По версии УФСБ, предприниматели заключили договор с АО «НПО „Государственный институт прикладной оптики“» на поставку электронных компонентов. Вот только стоимость изделий они завышали, а вместо предусмотренных договором деталей отгружали аналоги. Разница оседала в карманах.

Таким образом из бюджета ушли средства, выделенные на исполнение гособоронзаказа. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.