«КИОН Музыка» запустил первый в России чарт без полностью ИИ-треков

Стриминговый сервис «КИОН Музыка» представил новый рейтинг «Настоящий Чарт», из которого исключены композиции, целиком созданные искусственным интеллектом. Это первый такой чарт в России. Раздел уже размещён на главной витрине сайта и в приложении, при этом прежняя версия рейтинга остаётся доступной пользователям.

С конца 2025 года поток полностью сгенерированных нейросетями треков заметно вырос: они занимают около 30% позиций в музыкальных рейтингах. Это вызвало дискуссию в индустрии. «Настоящий Чарт» обновляется ежедневно и собирает популярные синглы без такой музыки.

Отбор композиций проводится с помощью браузерного расширения Slopless, которое определяет ИИ-генерацию с точностью 83%. В спорных случаях окончательное решение принимает музыкальная редакция после дополнительной проверки. Использование нейросетей допускается только как вспомогательного инструмента.

Пользователям доступны обе версии чарта — новая и общая, без фильтрации. «Настоящий Чарт» выведен на главную витрину сервиса. Директор «КИОН Музыка» Данила Константинов пояснил, что создание рейтинга — не призыв к бойкоту нейросетевого контента, а предложение выбора, и сохранение обоих форматов упростит слушателям ориентацию в каталоге.