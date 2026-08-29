Сбер назвал условия для «знакового» SPO

Сбер готов провести вторичное размещение акций, которое банк называет знаковым, но только при благоприятной рыночной конъюнктуре. Об этом заявил зампред правления Анатолий Попов в интервью ТАСС накануне Восточного экономического форума.

По словам Попова, рынок размещений акций традиционно открывает успешное SPO. Основную волну активности, включая возврат отложенных IPO, банк прогнозирует на 2027 год, однако до конца 2026-го не исключает отдельные заметные сделки на рынке акционерного капитала.

Информацию о готовности Сбера к размещению и его прогнозах распространило агентство ТАСС.