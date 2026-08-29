Экономика

Сбер назвал условия для «знакового» SPO

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сбер готов провести SPO при благоприятных услов...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Сбер готов провести вторичное размещение акций, которое банк называет знаковым, но только при благоприятной рыночной конъюнктуре. Об этом заявил зампред правления Анатолий Попов в интервью ТАСС накануне Восточного экономического форума.

По словам Попова, рынок размещений акций традиционно открывает успешное SPO. Основную волну активности, включая возврат отложенных IPO, банк прогнозирует на 2027 год, однако до конца 2026-го не исключает отдельные заметные сделки на рынке акционерного капитала.

Информацию о готовности Сбера к размещению и его прогнозах распространило агентство ТАСС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

15 часов назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

как избавиться от сорняков навсегда

Технологии

7 часов назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

3 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

ремонт пластиковых окон пвх

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Не у нас

13 часов назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

11 часов назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное
Технологии
3 часа назад

Funky Parrot и HeroCraft PC назвали дату выхода Curse of Pirates

Разработчики Funky Parrot и издатель HeroCraft ...

Новости Казани

21 минуту назад

Памятник Карлу Марксу в Казани отреставрируют и поставят в сквере

Гид по Казани

день назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

Технологии

53 минуты назад

Опубликовано почти 7 минут геймплея State of Decay 3

Новости Татарстана

53 минуты назад

Театры и филармонии Татарстана обяжут продать билеты на 1 млрд рублей
Роснано и Башкирия подписали соглашение о рекул...
Технологии
6 часов назад

Роснано и Башкирия подписали соглашение о рекультивации Бакр-Узяка

Кулинария

час назад

Салат из конца 1960-х снова ставлю на стол: говядина, редька и один прием меняют весь вкус

Технологии

час назад

По слухам, Galaxy S27 Ultra не получит батарею на 7000 мА·ч

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выросло число погибших пешеходов
В путешествии характер автомобиля виден без при...
Интересное в Казани
4 дня назад

В путешествии характер автомобиля виден без прикрас: что казанцам стоит проверить до выезда на трассу