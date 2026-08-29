Новости Казани

Памятник Карлу Марксу в Казани отреставрируют и поставят в сквере

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Бюст Карла Маркса наконец вернётся в Казань. Почти 20 лет он пролежал в Горводзеленхозе — республиканский комитет по охране памятников выдал разрешение на реставрацию. После восстановления монумент поставят в сквере на одноимённой улице.

История у памятника непростая. Его установили в 1949 году, тогда сквер имени Маркса находился на улице Свердлова — сейчас это пересечение Петербургской и Айдинова. В 2004-м, после реконструкции Петербургской, бюст сняли и отправили на хранение.

Новое место определили в марте. Бюст появится рядом с Варваринской церковью в сквере на улице Карла Маркса. Проект переноса уже прошёл государственную историко-культурную экспертизу — обоснование подготовили комитет и исполком.

Специалистам предстоит отреставрировать бюст и изготовить постамент. Затем в сквере сделают благоустройство, озеленение, установят освещение. Завершить работы нужно до 31 августа 2027 года.

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