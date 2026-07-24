Разрыв в пенсиях между регионами России превысил 23 тысячи рублей

В июне разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в российских регионах достигла 23 380 рублей. Такие данные следуют из информации Соцфонда России, с которой ознакомился ТАСС.

Максимальный уровень пенсионного обеспечения зафиксирован на Чукотке — 42 270 рублей. Минимальная средняя пенсия оказалась в Дагестане — 18 890 рублей.

Средняя пенсия по стране в июне составила 25 402 рубля. Данные свидетельствуют о значительной региональной дифференциации пенсионных выплат.