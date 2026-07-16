Татарстанец обманул 17 человек на 25 млн рублей и пойдет под суд

31-летний житель Казани обвиняется в мошенничестве на сумму более 25 миллионов рублей. Дело передано в Вахитовский районный суд, сообщает прокуратура Татарстана.

С февраля 2022 по 2025 год мужчина под видом инвестиций обманул 17 человек. Он рассказывал, что его бизнес по оптовой закупке электроники приносит огромную прибыль, и обещал вкладчикам высокий доход от вложений в коммерцию и криптовалюту. Убеждал жертв лично, а первым даже выплачивал небольшие суммы, чтобы создать видимость успеха.

На имущество афериста наложен арест.