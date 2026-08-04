Август в Татарстане будет теплее нормы, но без аномальной жары
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Синоптики обещают Татарстану август на градус теплее климатической нормы. Осадков выпадет около 54 миллиметров. Впрочем, это лишь средние цифры: локальные сюрпризы погоды никто не отменял, сообщает 116.ru.
В первой декаде воздух может прогреваться выше 30 градусов. К концу месяца синоптики осторожны в прогнозах. Глава Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь предупреждает: август — сезон гроз, шквалов, ливней и града. Предсказать точный день разгула стихии заранее невозможно, иногда — лишь за несколько часов.
Июль запомнился дождями. В четырех районах — Елабужском, Мензелинском, Альметьевском и Тетюшском — почва переувлажнилась до опасной отметки. Местами за полдня выпадало более 50 миллиметров осадков. Аграриям пришлось несладко: техника увязала в поле, уборка замедлялась.
Сейчас ситуация выровнялась. Влагодефицита нет, сильной жары не предвидится, а дожди вряд ли повторят июльский размах. У аграриев появился шанс спокойно завершить уборочную страду.
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