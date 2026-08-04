Новости Татарстана

Август в Татарстане будет теплее нормы, но без аномальной жары

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Синоптики прогнозируют август в Татарстане тепл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Синоптики обещают Татарстану август на градус теплее климатической нормы. Осадков выпадет около 54 миллиметров. Впрочем, это лишь средние цифры: локальные сюрпризы погоды никто не отменял, сообщает 116.ru.

В первой декаде воздух может прогреваться выше 30 градусов. К концу месяца синоптики осторожны в прогнозах. Глава Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь предупреждает: август — сезон гроз, шквалов, ливней и града. Предсказать точный день разгула стихии заранее невозможно, иногда — лишь за несколько часов.

Июль запомнился дождями. В четырех районах — Елабужском, Мензелинском, Альметьевском и Тетюшском — почва переувлажнилась до опасной отметки. Местами за полдня выпадало более 50 миллиметров осадков. Аграриям пришлось несладко: техника увязала в поле, уборка замедлялась.

Сейчас ситуация выровнялась. Влагодефицита нет, сильной жары не предвидится, а дожди вряд ли повторят июльский размах. У аграриев появился шанс спокойно завершить уборочную страду.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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