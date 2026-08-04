Новости Казани

Незаконный сброс отходов в Казани обошелся нарушителю в 2 млн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани за незаконный сброс отходов назначен ш...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Два миллиона рублей — такую цену заплатит нарушитель за незаконный сброс отходов в Казани. Это один из самых крупных штрафов за подобное правонарушение в городе за последнее время.

Свалку обнаружили инспекторы во время рейда. Они зафиксировали горы строительного мусора и бытовых отходов на участке, где это категорически запрещено. Специалисты быстро вычислили владельца земли.

Теперь нарушителю предстоит не только заплатить огромный штраф, но и за свой счет ликвидировать свалку. Если он этого не сделает, сумма взыскания может вырасти еще больше.

В мэрии Казани предупреждают: несанкционированные свалки будут искать и наказывать. Природе нанесен ущерб, и его придется возместить.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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