Наука

В Татарстане обнаружили редкий вид летучих мышей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые КФУ на базе «Свияжская» впервые за 26 ле...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане впервые за 26 лет нашли буроу ушана — краснокнижную летучую мышь, которую тут не видели с 1990-х. Две особи попали в паутинные сети ученых КФУ на базе «Свияжская».

В экспедиции участвовали профессор Вадим Саитов, доцент Николай Шулаев и лаборант Любовь Андросюк. К ним присоединились специалист по рукокрылым из Волжско-Камского заповедника Максим Егоров и магистрантка Пензенского госуниверситета Мария Малявина. Мышей ловили ультразвуковыми генераторами и паутинными сетями, измеряли и собирали паразитов, а после отпускали.

Помимо ушана, исследователям попались еще четыре краснокнижных вида: ночница водяная, ночница Брандта, рыжая вечерница и лесной нетопырь. По словам Шулаева, интерес к летучим мышам вырос после пандемии COVID-19.

Бурый ушан — крошечный зверек весом 5–11 граммов с размахом крыльев до 28 сантиметров. Его главная примета — огромные уши, почти равные предплечью, которые во сне он прячет под крылья. Охотится медленно, зависая в воздухе, и собирает насекомых с листьев. Эхолокация у него тихая, поэтому уши также ловят шорох крыльев добычи.

Вид оседлый, на юг не улетает, зимует в подвалах, штольнях и дуплах. Живет в лесах и парках. Вырубка старых дуплистых деревьев и пестициды сокращают его численность, поэтому ушан занесен в Красные книги нескольких регионов, включая Татарстан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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