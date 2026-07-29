2ГИС запустил навигацию без спутников через датчики смартфона

В приложении 2ГИС появился режим инерциальной навигации. Он позволяет продолжать следовать по маршруту даже при временной потере спутникового сигнала — например, в тоннелях или плотной городской застройке. О нововведении сообщили в компании, информация также появилась на портале Техносовет.

Новый режим использует акселерометр и гироскоп смартфона. Акселерометр измеряет ускорение, а гироскоп определяет направление движения и повороты. Приложение сопоставляет эти данные с последней известной геопозицией и картой, чтобы продолжить вести пользователя. Обычно 2ГИС получает координаты через спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BeiDou, а также уточняет местоположение по Wi-Fi и Bluetooth.

Функция не активируется автоматически. Чтобы её использовать, нужно включить инерциальную навигацию в настройках приложения 2ГИС.