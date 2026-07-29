Технологии

Samsung отключит Find на смартфонах со старой версией ОС

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С июля владельцы смартфонов Samsung с One UI 2.0 (Android 10) и более старыми версиями ОС потеряют доступ к приложению Find. Компания призывает пользователей обновиться, чтобы сохранить возможность отслеживать и искать устройства.

Find позволяет находить потерянные гаджеты даже в выключенном состоянии за счёт зашифрованных Bluetooth-сигналов, которые улавливаются другими устройствами Samsung. После отключения старая прошивка не сможет использовать эту функцию.

На это обратило внимание издание SamMobile. Samsung уточнила, что устройства на One UI 2.0 и старее смогут пользоваться Find с ограничениями, без новых функций и обновлений безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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