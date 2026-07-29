Samsung отключит Find на смартфонах со старой версией ОС

С июля владельцы смартфонов Samsung с One UI 2.0 (Android 10) и более старыми версиями ОС потеряют доступ к приложению Find. Компания призывает пользователей обновиться, чтобы сохранить возможность отслеживать и искать устройства.

Find позволяет находить потерянные гаджеты даже в выключенном состоянии за счёт зашифрованных Bluetooth-сигналов, которые улавливаются другими устройствами Samsung. После отключения старая прошивка не сможет использовать эту функцию.

На это обратило внимание издание SamMobile. Samsung уточнила, что устройства на One UI 2.0 и старее смогут пользоваться Find с ограничениями, без новых функций и обновлений безопасности.