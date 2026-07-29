Мошенники подделывают App Store и AltStore для кражи данных

Злоумышленники начали массово создавать сайты-копии App Store, AltStore и других платформ Apple, обещая установить удаленные банковские сервисы и другой недоступный софт. Как сообщают «Известия», это новая мошенническая схема, нацеленная на россиян.

На поддельных ресурсах пользователей просят авторизоваться через Apple ID или скачать специальный установщик. Вместо обещанного софта жертвы рискуют потерять учетные данные или заразить устройство вредоносным ПО.

За первое полугодие число таких инцидентов выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитик Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков отметил, что атаки становятся сложнее и могут привести к серьезным последствиям, вплоть до доступа к аккаунтам и банковским приложениям.

Эксперты советуют скачивать приложения только с официального сайта разработчика или через веб-версию. Если вас просят установить программу через неизвестный Telegram-канал или сторонний сайт, лучше отказаться.