Технологии

Мошенники подделывают App Store и AltStore для кражи данных

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Злоумышленники начали массово создавать сайты-копии App Store, AltStore и других платформ Apple, обещая установить удаленные банковские сервисы и другой недоступный софт. Как сообщают «Известия», это новая мошенническая схема, нацеленная на россиян.

На поддельных ресурсах пользователей просят авторизоваться через Apple ID или скачать специальный установщик. Вместо обещанного софта жертвы рискуют потерять учетные данные или заразить устройство вредоносным ПО.

За первое полугодие число таких инцидентов выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитик Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков отметил, что атаки становятся сложнее и могут привести к серьезным последствиям, вплоть до доступа к аккаунтам и банковским приложениям.

Эксперты советуют скачивать приложения только с официального сайта разработчика или через веб-версию. Если вас просят установить программу через неизвестный Telegram-канал или сторонний сайт, лучше отказаться.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Интересное в Казани

день назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

как узнать откуда ползут тараканы в квартире

Новости России

день назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Не у нас

день назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

кладка стен из газобетона в Краснодаре

Технологии

19 часов назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Технологии

день назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Технологии

13 часов назад

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения

Новости Татарстана

день назад

Более 50 центнеров с гектара: три района Татарстана бьют рекорды урожая
Технологии
8 часов назад

ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей

ChatGPT перестала копировать стиль живых писате...

Технологии

час назад

Мошенники подделывают App Store и AltStore для кражи данных

Интересное в Казани

день назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

Новости Татарстана

час назад

В Пестречинском районе за рождение ребенка выплатят 15 тысяч рублей

Новости Казани

2 часа назад

Из-за центра Загитовой в Казани отключат воду в 600 домах
В Казани полыхает автобус: показываем видео
Новости Казани
8 часов назад

В Казани полыхает автобус: показываем видео

Новости Татарстана

3 часа назад

Минэкологии Татарстана проверило воздух в Челнах после жалоб на запах

Технологии

5 часов назад

Обзор HUAWEI Pura 90s Pro: компактный флагман с улучшенной камерой

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане подросток утонул в непригодном для купания озере
Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из К...
Интересное в Казани
5 дней назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин