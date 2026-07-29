В Пестречинском районе за рождение ребенка выплатят 15 тысяч рублей

В Пестречинском районе Татарстана появилась новая денежная выплата для тех, кто стал родителями. Мамы, постоянно прописанные в районе, теперь могут получить 15 тысяч рублей при рождении ребенка. Выплату объявила районная администрация. Чтобы получить деньги, нужно соблюсти одно условие: рождение должно быть зарегистрировано в местном загсе. Сама выплата — заявительная. В местной администрации объяснили: надо подать заявление и приложить копии нескольких документов. Это свидетельство о рождении, паспорт с отметкой о регистрации, а также свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. Если заявление подает не сама мать, а ее представитель, потребуется доверенность. Мера поддержки вписана в федеральный нацпроект «Семья».