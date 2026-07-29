Новости Татарстана

В Пестречинском районе за рождение ребенка выплатят 15 тысяч рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В Пестречинском районе Татарстана появилась новая денежная выплата для тех, кто стал родителями. Мамы, постоянно прописанные в районе, теперь могут получить 15 тысяч рублей при рождении ребенка. Выплату объявила районная администрация. Чтобы получить деньги, нужно соблюсти одно условие: рождение должно быть зарегистрировано в местном загсе. Сама выплата — заявительная. В местной администрации объяснили: надо подать заявление и приложить копии нескольких документов. Это свидетельство о рождении, паспорт с отметкой о регистрации, а также свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. Если заявление подает не сама мать, а ее представитель, потребуется доверенность. Мера поддержки вписана в федеральный нацпроект «Семья».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Интересное в Казани

день назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

укусы клопов кроватных

Новости России

день назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Не у нас

день назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

курсы мужских стрижек в Новосибирске

Технологии

18 часов назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Технологии

день назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Технологии

2 часа назад

Ответы ИИ теперь появляются в 43% запросов Google

Технологии

11 часов назад

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения
Технологии
6 часов назад

ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей

ChatGPT перестала копировать стиль живых писате...

Новости Казани

46 минут назад

Из-за центра Загитовой в Казани отключат воду в 600 домах

Интересное в Казани

день назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

Новости России

3 часа назад

Долгий сон у кошки: пять признаков, что питомцу нужна помощь

Технологии

3 часа назад

Обзор HUAWEI Pura 90s Pro: компактный флагман с улучшенной камерой
В Казани полыхает автобус: показываем видео
Новости Казани
7 часов назад

В Казани полыхает автобус: показываем видео

Технологии

5 часов назад

Москва открыла регионам доступ к платформе ИИ «МосМедИИ»

Новости России

7 часов назад

Кот игнорирует хозяина: что на самом деле чувствует питомец

Новости России

8 часов назад

Датчик дыма и огнетушитель: два предмета, о которых забывают дома
В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрыва...
Интересное в Казани
5 дней назад

В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрывается за фасадами самого молодого города России