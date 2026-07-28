Новости Казани

В Казани полыхает автобус: показываем видео

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани загорелся пассажирский автобус ПАЗ: ви...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Казани на ходу загорелся пассажирский автобус ПАЗ. Очевидцы сняли на видео, как машина стоит на краю дороги, а из неё валит густой чёрный дым — столб поднялся на десятки метров. Пламя перекинулось на рядом стоящие деревья. Видео быстро разлетелось по соцсетям: казанцы делились кадрами и переживали, не пострадал ли кто.

К счастью, автобус был пустой — водитель успел выйти. Никто не пострадал. Вызов в МЧС поступил в 16:03, а уже в 16:27 возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. На кадрах, снятых очевидцами, пожарных не видно — они приехали позже, когда пламя уже тушили.

Пока неизвестно, что стало причиной. В МЧС по Татарстану выясняют детали. Из-за пожара на улице образовалась пробка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Интересное в Казани

день назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

форум борьба с тараканами в домашних условиях

Новости России

день назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Не у нас

день назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

поменять резинки на окнах в Новосибирске

Технологии

12 часов назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Технологии

19 часов назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Технологии

5 часов назад

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения

Новости Татарстана

день назад

Более 50 центнеров с гектара: три района Татарстана бьют рекорды урожая
Технологии
53 минуты назад

ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей

ChatGPT перестала копировать стиль живых писате...

Новости России

час назад

Кот игнорирует хозяина: что на самом деле чувствует питомец

Интересное в Казани

день назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

Новости России

2 часа назад

Датчик дыма и огнетушитель: два предмета, о которых забывают дома

Технологии

4 часа назад

Китайские ИИ-модели начали выдавать себя за Claude
Ученые ИТМО создали первую батарейку АА с беспр...
Технологии
2 часа назад

Ученые ИТМО создали первую батарейку АА с беспроводной зарядкой

Технологии

9 часов назад

Микродрон Tornyol Systems впервые сбил насекомое в воздухе

Новости Татарстана

10 часов назад

Путин назначил новых судей в Татарстане

Технологии

10 часов назад

Ученые ДВФУ создали программу для робота-тренажера, ускоряющую реабилитацию рук
В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрыва...
Интересное в Казани
5 дней назад

В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрывается за фасадами самого молодого города России