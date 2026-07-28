В Казани полыхает автобус: показываем видео

В Казани на ходу загорелся пассажирский автобус ПАЗ. Очевидцы сняли на видео, как машина стоит на краю дороги, а из неё валит густой чёрный дым — столб поднялся на десятки метров. Пламя перекинулось на рядом стоящие деревья. Видео быстро разлетелось по соцсетям: казанцы делились кадрами и переживали, не пострадал ли кто.

К счастью, автобус был пустой — водитель успел выйти. Никто не пострадал. Вызов в МЧС поступил в 16:03, а уже в 16:27 возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. На кадрах, снятых очевидцами, пожарных не видно — они приехали позже, когда пламя уже тушили.

Пока неизвестно, что стало причиной. В МЧС по Татарстану выясняют детали. Из-за пожара на улице образовалась пробка.