Эксперт объяснил способ восстановления удалённых сообщений в Telegram

Удалённое сообщение в Telegram можно вернуть, если при удалении был выбран вариант «Удалить для себя». Для этого достаточно попросить собеседника переслать сообщение или сделать скриншот.

Если же пользователь выбрал «Удалить для всех», восстановить переписку не получится. Telegram не создаёт автоматических резервных копий, поэтому команда удаления стирает сообщение из облачного хранилища мгновенно.

Об этом рассказал представитель Роскачества в беседе с NEWS.ru. Он также отметил, что при необходимости можно экспортировать историю чата через компьютерную версию мессенджера.

Ранее технический директор HASPBOX Александр Гусев сообщил, что простые пароли, такие как «123456» или «qwerty», наиболее уязвимы для взлома.