Кулинария

Варенье из белой смородины: янтарный сироп и целые ягоды

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Белая смородина редко выглядит такой яркой, как...
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Варенье из белой смородины на зиму: янтарный сироп и целые ягоды

Белая смородина редко выглядит такой яркой, как красная или чёрная, зато в варенье раскрывается особенно тонко. Ягоды дают прозрачный янтарный сироп, лёгкую кислинку и нежный аромат, который не забивает вкус чая, блинов или творога.

Этот рецепт удобен тем, что смородину не нужно протирать через сито. Ягоды варятся целиком в сахарном сиропе, сохраняют форму и превращаются в красивую домашнюю заготовку, которую приятно открыть зимой.

Почему варенье из белой смородины получается нежным

Белая смородина близка к красной, но вкус у неё мягче и слаще. В ней меньше резкой кислоты, поэтому варенье получается более деликатным, без агрессивной кислинки.

В отличие от густого джема, здесь важен именно сироп: прозрачный, сладкий, с лёгким ягодным оттенком. Он хорошо подходит не только к чаю, но и для пропитки бисквитов, подачи к сырникам или каше.

«Белая смородина слаще красной и даёт красивый янтарный сироп. В этом рецепте ягоды варятся целиком — не разваливаются и сохраняют форму», отмечает Юлия Высоцкая на сайте «Едим дома».

Ингредиенты для варенья из белой смородины

Для классической порции понадобится:

белая смородина — 1 кг;
сахар — 1 кг;
вода — 200 мл.

Пропорция 1:1 считается удобной для домашнего варенья: сахара достаточно, чтобы сироп получился насыщенным, но вкус ягод не теряется.

Смородину лучше брать спелую, но не перезревшую. Мягкие и повреждённые ягоды быстро лопаются, дают мутный сироп и могут испортить внешний вид заготовки.

Как подготовить белую смородину

Сначала переберите ягоды. Удалите веточки, листочки, мятые и потемневшие экземпляры. Для варенья нужны только целые, плотные и зрелые ягоды.

Промойте смородину в прохладной воде. Делать это лучше аккуратно, небольшими порциями, чтобы не повредить тонкую кожицу.

После мытья разложите ягоды на полотенце или оставьте в дуршлаге, чтобы ушла лишняя влага. Если добавить мокрую смородину в сироп, он станет более жидким, а вкус — менее концентрированным.

Как сварить сахарный сироп

В кастрюлю налейте 200 мл воды и доведите до кипения. Постепенно всыпайте сахар, постоянно помешивая.

Когда сахар полностью растворится, должен получиться прозрачный сироп без крупинок. Долго кипятить его до добавления ягод не нужно.

«Следите за сиропом: если передержать его на огне до добавления ягод, он начнёт карамелизоваться и потемнеет», советует Юлия Высоцкая.

Для белой смородины это особенно важно. Слишком тёмный сироп перебьёт нежный оттенок ягод и сделает варенье менее прозрачным.

Как варить смородину, чтобы ягоды остались целыми

Аккуратно опустите подготовленные ягоды в кипящий сироп. Не перемешивайте их резко ложкой: лучше слегка покачать кастрюлю, чтобы сироп распределился равномерно.

Доведите массу до появления пенки. Как только пена поднялась, убавьте огонь до минимума и варите 5–7 минут.

Пену снимайте чистой ложкой. Она может сделать сироп мутным и ухудшить хранение заготовки.

После короткой варки ягоды должны остаться целыми, а сироп — прозрачным и светло-янтарным.

Почему короткая варка работает лучше

Белая смородина нежная, поэтому длительное кипячение ей не подходит. Если варить ягоды слишком долго, они потеряют форму, а сироп станет темнее.

Короткая варка сохраняет цвет и лёгкую кислинку. При этом сахарный сироп успевает пропитать ягоды, а сама заготовка становится стабильной для хранения.

Варенье традиционно готовят из фруктов или ягод с сахаром, но результат сильно зависит от времени нагрева. Для светлых ягод важно не переварить массу, иначе вместо красивого сиропа получится тёмная сладкая смесь.

Как стерилизовать банки

Банки нужно заранее вымыть с содой и простерилизовать. Один из быстрых способов — микроволновка.

Налейте в каждую банку по 2 столовые ложки воды и прогрейте до закипания воды. Пустые банки в микроволновке греть нельзя: стекло может лопнуть.

Крышки лучше прокипятить отдельно несколько минут. Перед закладкой варенья банки должны быть горячими и чистыми.

Если используете духовку, ставьте влажные банки в холодную духовку и постепенно нагревайте. Резкий перепад температуры может повредить стекло.

Как закрыть варенье на зиму

Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам. Старайтесь распределять ягоды и сироп равномерно, чтобы в каждой банке была красивая текстура.

Сразу закройте крышками. После этого банки можно перевернуть вверх дном на несколько минут, проверить герметичность и оставить остывать под полотенцем.

Когда варенье полностью остынет, уберите его в тёмное прохладное место. Если банки простерилизованы правильно, крышки закрыты плотно, а пропорции сахара соблюдены, заготовка хорошо хранится без холодильника.

Что делать, если сироп получился жидким

У белой смородины сироп может оставаться довольно лёгким, особенно если ягода дала много сока. Это не ошибка: такое варенье не обязано быть густым как джем.

Если хочется более плотной консистенции, можно дать варенью полностью остыть, а затем снова прогреть 3–5 минут. Но важно не переборщить, чтобы ягоды не разварились.

Другой вариант — использовать варенье как сиропную заготовку. Ягоды подойдут к десертам, а сам сироп можно добавлять в чай, кашу, морс или пропитку для коржей.

С чем подавать варенье из белой смородины

Такое варенье особенно хорошо сочетается с творогом, сырниками, блинами, оладьями и несладким йогуртом. Лёгкая кислинка помогает сбалансировать молочную мягкость.

Сироп можно использовать для прослойки домашнего торта или полить им мороженое. А целые ягоды красиво смотрятся на открытых пирогах, тарталетках и творожных десертах.

Если хочется необычной подачи, попробуйте добавить ложку варенья к мягкому сыру. Сладость и кислинка хорошо сочетаются с солоноватым вкусом.

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