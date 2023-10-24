Знаменитости
· Служба новостей

Спустя 22 года стала известна настоящая причина развода Наташи Королевой с Игорем Николаевым

Спустя 22 года стала известна настоящая причина развода Наташи Королевой с Игорем Николаевым

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

22 года миновало с момента скандального развода Наташи Королевой и Игоря Николаева, тогда о причинах расставания Дельфина и Русалки говорили всякое. Только сейчас Наташа решила наконец поставить точку и назвала настоящие причины развода.

Николаев в какой-то момент заскучал в браке и начал крутить роман со своим концертным директором, жене так прямо и заявил - изменил.
Год Наташа пыталась спасти отношения, но Николаев продолжать жить так, как ему удобно, ничего не планируя менять.

"Разъехаться предложила я. Уверена, если бы делала то же самое, что и Игорь, он никогда не принял бы этого. Николаев предложил мне жить по правилам, с которыми я не смирилась", — рассказала она.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Полезное

12 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

сетка на вытяжку как сделать

Новости Казани

день назад

VIP – отели у Миллениум пытаются узаконить

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

ремонт приставки nintendo в Москве

Новости Казани

день назад

У казанцев, которые живут на Нижней, изымут квартиры

Новости Казани

день назад

В Казани на Горьковском шоссе лежит мертвый мужчина

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы, которые стали участниками СВО, получат 305 тысяч

Новости Казани

день назад

В Казани построят новый ЖК с высотками и бульваром

Новости Казани

день назад

Данис Зарипов заявил о банкротстве своего спортивного центра

Лонгриды
день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Новости Татарстана

3 часа назад

Камила Валиева не собирается пропускать четвертый эта Гран-при

Полезное

12 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

3 часа назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей
В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки
Новости Казани
6 часов назад

В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов сменил начальника инспекции Госстройнадзора РТ

Новости Казани

5 часов назад

«Ак Барс» готовы обменять Дамира Жафярова

Новости Казани

6 часов назад

В мэрии Казани объяснили, почему напор воды в ряде домов стал таким слабым
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года