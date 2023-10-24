Спустя 22 года стала известна настоящая причина развода Наташи Королевой с Игорем Николаевым
Фото: открытые источники
22 года миновало с момента скандального развода Наташи Королевой и Игоря Николаева, тогда о причинах расставания Дельфина и Русалки говорили всякое. Только сейчас Наташа решила наконец поставить точку и назвала настоящие причины развода.
Николаев в какой-то момент заскучал в браке и начал крутить роман со своим концертным директором, жене так прямо и заявил - изменил.
Год Наташа пыталась спасти отношения, но Николаев продолжать жить так, как ему удобно, ничего не планируя менять.
"Разъехаться предложила я. Уверена, если бы делала то же самое, что и Игорь, он никогда не принял бы этого. Николаев предложил мне жить по правилам, с которыми я не смирилась", — рассказала она.