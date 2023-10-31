Режиссер Валерия Гай Германика разводится после 4 лет брака

Режиссер Валерия Гай Германика разводится с предпринимателем Денисом Молчановым после четырех лет замужества, о разводе она сама сообщила в соцсетях.

Пара тайно поженилась в 2019 году, когда стало известно, что Валерия ждет третьего ребенка, отцом которого и стал Молчанов.

Он удочерил и двух первых дочерей Валерии - Октавию и Северину.

Отмечается, что у супругов давно возникали спорты из-за воспитания детей.

Что в итоге привело к решению о разводе, Валерия не уточнила.