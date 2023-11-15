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На замок Пугачевой нашелся покупатель, предложивший скинуть цены в 7 раз

На замок Пугачевой нашелся покупатель, предложивший скинуть цены в 7 раз

Фото: социальные сети

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На замок Пугачевой в Грязи, кажется, нашелся покупатель, пишет "КП".

"Галкин* вложил в строительство особняка миллиард рублей. Столько же он планирует выручить от его продажи", - сообщил давний знакомый Пугачевой, эксперт в области элитной недвижимости Андрей Ковалев.
По словам Ковалева, он и сам не против купить замок, но дешевле.

"Я готов купить замок за 150 млн рублей. Просто на всякий случай, чтобы был. Пока я реставрирую свою усадьбу "Гребнево", я бы разместил в замке коллекцию старинных доспехов и живописи", - рассказал Ковалев, отметив, что свое предложение озвучил, но пока ответа от Пугачевой и ее супруга не получил.

*Признан в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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