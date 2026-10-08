Исследование HONOR: казанцы стали чаще выбирать ручной труд

Жители Казани стали лучше относиться к ручному труду. За последние десять лет мнение о таких профессиях улучшилось у 46,5% опрошенных. Об этом говорится в исследовании HONOR, сообщает Mail.

Ручной труд чаще рассматривают как подработку, чем как основную занятость. Дополнительный заработок в этой сфере интересен 36,3% респондентов, основная работа — 16,9%.

Среди бакалавров перейти в ручной труд как в основную профессию готовы около 10% опрошенных. Среди участников со средним общим образованием показатель составляет 29,9%.

Для 65,3% казанцев, которые рассматривают ручной труд, важна поддержка близких. Еще 14,2% без одобрения семьи не решились бы на смену профессии. При этом 66,6% опрошенных поддержали бы родственника или друга, если бы он выбрал такую работу.

Среди тех, кто уже зарабатывает ручным трудом, 26,5% считают главным, чтобы профессия делала человека счастливым.

Главные опасения связаны с нагрузкой и безопасностью. Работы «на износ» для близкого боятся 37,7% респондентов. Травмы, аварии и опасные условия тревожат 25,7%.

Тех, кто переживает за близких, успокоили бы гарантии безопасности. Так ответили 46,4%. Еще 43% хотели бы знать больше об условиях труда. Каждому четвертому важно заранее познакомиться с рабочим местом.

Около каждого пятого жителя Казани беспокоится, что у близкого человека останется меньше времени и сил на семью. Отсутствие связи в течение дня тревожит 15,6% опрошенных. Среди участников 26–34 лет этот показатель почти вдвое выше — 21,1%.

Для долгих смен важны прочность и заряд смартфона. В HONOR X9e Pro заявлена работа до трех дней без подзарядки. Это позволяет оставаться на связи после смены, даже если устройство не зарядили заранее.

При освоении новой специальности 27,7% респондентов останавливает физическая нагрузка. Еще 24,5% называют риски для здоровья.

Среди тех, кто интересуется металлургией, металлообработкой и сваркой, на первом месте нехватка навыков. Ее отметили 29,3%. Физическую нагрузку в этой группе назвали 23,2%.

Отсутствие наставника считают проблемой 16,4% опрошенных. Стереотипы о низком престиже ручного труда мешают 8,8%.

Треть казанцев считают работу руками престижной. Еще 46,6% связывают престиж с конкретной профессией или условиями труда. При переходе из офиса 35,9% прежде всего смотрели бы на доход и условия. Только 2% назвали бы такой шаг движением назад.

Среди желающих сменить сферу 76,7% казанцев довольны своим текущим профессиональным выбором. Среди тех, кто доволен работой, но думает попробовать новое дело, 44,6% рассматривают ручной труд как подработку без отказа от основной занятости.

Финансовые обязательства сдерживают 16% желающих сменить сферу. Еще 39,9% опрошенных хотят перемен, но пока не решаются. Среди участников 26–34 лет, которые хотят сменить деятельность, почти половина не понимает, куда идти дальше.

Среди уже занятых ручным трудом 44,6% довольны своим выбором и не планируют менять сферу. Среди всех опрошенных таких 22,5%.

Больше всего казанцев интересуют пищевая промышленность и кулинария — 32,7%. Строительство, отделка и монтаж привлекают 24,7%. Швейное, текстильное и обувное производство — 20,4%. Металлургия, металлообработка и сварка интересны 7,1%.

Среди интересующихся металлургией, металлообработкой и сваркой 37,2% хотели бы попробовать разные профессии на стажировке. Среди молодежи 18–25 лет таких 40%.

Профессию стропальщика знают 71,9% опрошенных казанцев. О вальцовщике слышали менее четверти. Горновой доменной печи знаком 14,7%, отжигальщик-колпачник — 4,9%, арборист — 3%.

Электрогазосварщик вошел в пять профессий, которые участники исследования хотели бы попробовать. В этот же список попали повар, швея или ткач, маляр-штукатур и автомеханик.