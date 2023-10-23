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Экс-домработница Пугачевой отказалась ехать к ней в Израиль

Экс-домработница Пугачевой отказалась ехать к ней в Израиль

Фото: социальные сети

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Бывшая домработница Аллы Пугачевой отказалась ехать к своей работодательнице в Израиль. В интервью "МК" Людмила Дороднова, известная как Люся, заявила, что ни за что не поедет к певице на помощь.

Дело в том, что сама 74-летняя певица на помощь Люсе не пришла - женщина сильно болеет.

Ни Филипп Киркоров, ни Алла Борисовна, у которых женщина долго работала, не предложили своей помощи. Вопрос о том, готова ли она сейчас помочь бывшей хозяйке, смутил Люсю.

"Алла не предложит. Дело в том, что у меня, во-первых, с ногой сейчас не ах. А во-вторых, уже не время. <…> Поэтому я буду жить так, как сейчас живу", - пояснила женщина.

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