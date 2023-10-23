Экс-домработница Пугачевой отказалась ехать к ней в Израиль
Фото: социальные сети
Бывшая домработница Аллы Пугачевой отказалась ехать к своей работодательнице в Израиль. В интервью "МК" Людмила Дороднова, известная как Люся, заявила, что ни за что не поедет к певице на помощь.
Дело в том, что сама 74-летняя певица на помощь Люсе не пришла - женщина сильно болеет.
Ни Филипп Киркоров, ни Алла Борисовна, у которых женщина долго работала, не предложили своей помощи. Вопрос о том, готова ли она сейчас помочь бывшей хозяйке, смутил Люсю.
"Алла не предложит. Дело в том, что у меня, во-первых, с ногой сейчас не ах. А во-вторых, уже не время. <…> Поэтому я буду жить так, как сейчас живу", - пояснила женщина.