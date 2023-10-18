"Дряблые ноги": Юлия Высоцкая ответила на критику в адрес ее физической формы

На телеведущую Юлию Высоцкую обрушилась критика - поклонники обвинили ее в "дряблых ногах и обвисшей коже". Телеведущая ответила, что она лично ошарашена такими заявлениями.

По ее словам, использовать фотошоп для своих фото она не считает нужным.

"Да, я не аппетитная блондинка с формами. Да, я знаю, сколько мне лет, и вы тоже знаете. Неужели вам соцсети нужны только для того, чтобы осуждать и обсуждать? Любопытно однако", - написала Высоцкая.

50-летняя телезвезда также отметила, что толстеть не хочет, тем более, чтобы угодить критикующим ее россиянам.

