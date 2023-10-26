Актер Галустян сбросил 14 килограммов к дню рождения: как ему это удалось?

Популярный телеведущий и актер Михаил Галустян к 44-му дню рождения смог сбросить 14 килограммов. Он серьезно занялся спортом и уже практически обрел вполне атлетическую фигуру.

По словам Галустяна, худел он без стрессов. Просто старался питаться по режиму и не пропускать тренировки. Он отказался от жирного мяса, заменив его на курятину, перестал перекусывать на съемках чем попало. Результаты поклонников впечатлили.