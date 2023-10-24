"Я говорю правду": Лариса Долина отказалась извиняться за свои слова о Юре Шатунове, которого не считает легендой
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Певица Лариса Долина отказалась извиняться за ранее сказанные ею слова о солисте "Ласкового мая" Юрии Шатунове. Она отметила, что не понимает, почему его называют легендой, на легенду он "не тянет".
Поклонники Шатунова возмутились и потребовали, чтобы Долина извинилась.
"Да, я говорю правду. Всегда. За это всю свою жизнь страдаю. Но никогда ещё не пожалела об этом", — заявила им Долина.