"Я говорю правду": Лариса Долина отказалась извиняться за свои слова о Юре Шатунове, которого не считает легендой

Певица Лариса Долина отказалась извиняться за ранее сказанные ею слова о солисте "Ласкового мая" Юрии Шатунове. Она отметила, что не понимает, почему его называют легендой, на легенду он "не тянет".

Поклонники Шатунова возмутились и потребовали, чтобы Долина извинилась.