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18-летняя племянница Максима Галкина* хочет стать звездой

18-летняя племянница Максима Галкина* хочет стать звездой

Фото: социальные сети

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Дочка старшего брата юмориста Максима Галкина* Алина недавно стала блогером, она не скрывает, что хочет славы, известности и денег, пишет StarHit.

"Я ноунейм, но хочу стать популярной, — написала начинающий блогер. — Как это сделать? Суть моего ролика в том, что я собрала список звезд, блогеров, которым буду писать и просить сделать коллаборацию — совместные видосики, встречи".

В свои 18 лет Алина учится в МГИМО, живет в России. Любит хвастаться дорогой жизнью - вещами, поездками, машинами. По всей видимости, ее звездный дядя с супругой помогать ей в обретении известности не спешат.

* - признан иноагентом в России.

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