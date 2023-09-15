Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

Первую шайбу забили на четвертой минуте: «Ак Барс» упустил победу в матче с «Салаватом Юлаевым»

ХК Казани «Ак Барс» 14 сентября упустил победу в матче с «Салаватом Юлаевым»
Первую шайбу забили на четвертой минуте: «Ак Барс» упустил победу в матче с «Салаватом Юлаевым»

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В первом «зеленом дерби» сезона хоккейный клуб «Ак Барс» потерпел поражение, хоть и вел на две шайбы по ходу матча.

Тренерский штаб внес изменения в состав команды, вернув к первому звену Жафярова, Радулова и Сафонова. Спортсмены казанского клуба первую шайбу забили на четвертой минуте игры, а еще через три уже удвоили преимущество.

За этим последовала серия удалений у «Ак Барса», после чего хозяева льда, уфимская команда «Салават Юлаев», смогла отыграться и сравнять счет. В результате ХК Уфы забил решающую шайбу и одержал победу со счетом 3:2.

Напомним, что ранее поражение казанцев прокомментировал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Он отметил, что много удалось, но «к сожалению, мы упустили свое меньшинство, большинство». Он также согласился с тем, что команда «мало бросала» и оценил игру Александра Радулова.

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