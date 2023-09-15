Спортивные новости Казани
· Полина Модестова

Обе команды готовились к матчу и хотели победить: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение уфимцам

Главный тренер «Ак Барса» 14 сентября прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева»
Обе команды готовились к матчу и хотели победить: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение уфимцам

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Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру команды в гостевом части против уфимского «Салават Юлаев». Он заявил, что обе команды готовились к матчу и хотели победить, показать хороший хоккей.

«Много удалось, но, к сожалению, мы упустили свое меньшинство, большинство. Это то, чего нам сегодня не хватило», - считает Билялетдинов.

Тренер согласился с тем, что команда «мало бросала», а также отметил, что во втором периоде соперник «добавил», а сами барсы стали «немного неправильно играть».

Прокомментировал Билялетдинов и игру Александра Радулова. Он назвал его хорошим спортсменом, который любит хоккей и предан хоккею. Со слов тренера, Радулов делает все необходимое, но «не всегда все получается»

«Александр здорово работает, не жалеет себя. Хороший пример для остальных ребя», - подытожил он.

Напомним, что встреча хоккейных клубов завершилась со четом 3:2 в пользу уфимцев. Шайбы были на счету Дмитрия Кагарлицкого, Вячеслава Лещенко (дубль), Станислава Галиева и Ивана Дроздова. Следующий матч команды «Ак Барс» пройдет 16 сентября - у себя дома они примут «Торпедо».

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